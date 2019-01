De herdenking van Jacques Senf: ‘Senf & Partners vanaf nu in de hemel’

Het was in die tijd dat Joop van den Ende hem voor het eerst ontmoette. ,,Nu 63 jaar geleden bracht Jacques in Den Haag de beat toen ik in Amsterdam-Noord met hetzelfde bezig was. Dan moest ik dus bij Jacques zijn. Ik moest vooraf betalen. Contant. Dat maakte wel indruk ja. Ik dacht: dan ben je goed, als je dat kunt eisen. Ik keek echt tegen hem op.’’



Ze waren allebei eenvoudige volkse jongens. Vulden elkaar later goed aan: Van den Ende met zijn producties en zijn theaters en Senf met zijn talent om voorstellingen te verkopen. ,,Jacques verstond de kunst om van een productie niet zoals gewoon 100 voorstellingen te boeken, maar 120.’’



Senf was al zijn hele volwassen leven diabeet. Vijf keer per dag ging de spuit erin. Complicaties na een ‘stomme val’ bij de buren een half jaar geleden, kwam hij niet meer te boven. Maar Paul van Vliet twijfelt er niet aan dat goedkomt, boven in de hemel: ,Daar zal hij doorgaan met god en de engel Gabriël. Als Senf & Partners.’’