De hofstad is beter dan de hoofdstad voor ondernemers

Kort voordat ze in 2012 zaakje Coffeelicious in Dordrecht opende, dronk Fiona Buitenhuis haar eerste kop koffie. Een jaar later eindigt de koffiezaak op de eerste plek in de Koffie Top 100 van horecavakblad Misset Horeca. ,,Wat je doet, moet je goed doen'', stelt de vrolijke onderneemster, die vorige week haar vijfde vestiging heeft geopend in Den Haag. In zes jaar tijd kwam er een tweede Coffeelicious bij in Dordrecht, ook opende Buitenhuis er een in Rotterdam en een in Breda. ,,Behalve voor goede koffie komen gasten massaal voor de taarten. Mijn moeder komt uit Ierland, een land met een echte taart- en high tea-cultuur. Die hebben we hierheen gebracht.''