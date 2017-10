De hondentraiteur van Scheveningen

John West in de race voor drie prijzen

16:55 De Haagse volkszanger John West maakt kans om drie keer in de prijzen te vallen tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Buma NL Awards, komende maandag in Utrecht. Zijn liedje Wit Zwart is een van de drie genomineerde in de categorie ‘meest gedraaid in de Nederlandse horeca’.