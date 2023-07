De hoofdstad van de Noordzee verdient professionele bewaking van de kust

met video Vermiste tiener overleden in zee, lichaam aange­spoeld op strand: ‘Hij probeerde anderen te helpen’

De 16-jarige jongen die dinsdagmiddag vermist raakte in zee bij de Wassenaarse Slag, is overleden. Het lichaam van de jonge Duitse toerist werd woensdagochtend gevonden op het strand tussen Katwijk en Wassenaar. ,,Hij probeerde familieleden te helpen die in de problemen waren geraakt.”