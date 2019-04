De hoogste kasten en vreemdste boeken: Den Haag is bibliotheken-hemel

Geheimen van de Tweede Kamer

Volledig scherm © GPD

De Handelingenkamer wordt ook wel de mooiste bibliotheek ter wereld genoemd. Er zijn enorme schappen met gebonden kaften die tot de hemel lijken te reiken en er is een krullerige trap die naar het verboden gebied daarboven leidt. Die kaften omvatten alles wat sinds 16 oktober 1815 is gezegd in de Tweede Kamer.

Het begint met het verslag van de allereerste vergadering, beneden in de hoek. Vandaaruit lopen de boeken in een cirkelvormige beweging naar boven. Een kast op de eerste verdieping is al vrijgemaakt voor de verslagen van het komende jaar. ,,Nu lullen we veel meer”, zegt Menno de Bruyne, fractiewoordvoerder van de SGP. ,,Vroeger hadden we maar één schap per jaar nodig, nu een hele kast.‘’

In een andere hoek is de befaamde lege plank te zien, die de vijf oorlogsjaren symboliseert. ,,Dat zijn de jaren waarin we geen democratie hadden en er dus gezwegen werd in de Tweede Kamer. We konden de plank ook vullen met boeken van Voltaire over het belang van de democratie, maar deze leegte zegt zoveel meer dan alle boeken bij elkaar’', vertelt De Bruyne.