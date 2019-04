De Hoornbrug over de Zuidvliet wordt definitief niet verhoogd

Al in 2012 werd bedacht dat de brug ook verhoogd zou moeten worden, zodat deze minder vaak open hoeft. Bovendien zouden er dan meer trams kunnen rijden. Maar dat is nu niet meer nodig, stellen de provincie en de Metropoolregio. Er zou namelijk minder groei van het verkeer zijn dan toen verwacht, vooral in de tram. Of dit komt door storingen is niet duidelijk.



En zo loopt Rijswijk opnieuw een investering mis in de toch al zo volle invalswegen. Enkele weken geleden overspeelde de gemeente haar hand in de onderhandelingen over de ondertunneling van de Beatrixlaan, die zuidwest Den Haag met de snelweg verbindt. Het rijk trok toegezegde investeringen in.



