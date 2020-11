De huidige herbergiers schreeuwen moord en brand, dan is er wat aan de hand

Als zelfs huidige herbergiers al moord en brand schreeuwen over de tsunami aan nieuwe hotels is er iets aan de hand. Je kunt nu voor 25 euro per nacht in een respectabel hotel terecht. Dat is 750 euro per maand. Hoe hoog is uw huur of hypotheek? Precies, ik bedoel maar. Je kunt beter je huis verhuren en in een hotel gaan zitten. Dan slaap je beter en het vult je portemonnee.