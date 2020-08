De Indiase wijsgeer Mahatma Gandhi had in één ding gelijk en daarom ruimen we nu andermans rommel op

We mogen dan wel meer dan vierhonderd kilometer kustlijn hebben, maar er ligt overal rotzooi. Zelfs op plekken waar niemand ooit komt. Ook mijn ergernis is groot als ik plastic of andere zooi in het zand zie liggen dat niet van mij is. Is doorlopen een optie? Tuurlijk. Helpt dat je ergernis te verkleinen? Nee.