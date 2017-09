De internationale stad stoot tegen zijn plafond

Zonnig

Toch denken de onderzoekers van Decisio dat de sector met ongeveer vijf procent zal groeien, gezien alle innovaties. Ook wethouder Saskia Bruines (D66, kenniseconomie) ziet het zonnig in. De rek is er nog lang niet uit, denkt ze. Zo werd woensdag nog besloten tot de vestiging van het MH17-tribunaal in Den Haag: ,,Door alle nieuwe trends zijn er altijd kansen: je ziet nu talloze ontwikkelingen rond cyberveiligheid en robotisering en recht bijvoorbeeld.’’



Profiel

Zo past een eventueel Verdrag van Den Haag, met wereldwijde nieuwe regels rond internetrecht, prima bij het profiel van de stad, evenals een ‘internationale ombudsman’ voor cyberzaken: ,,Als zulke dingen ergens moeten landen, is het hier’’, vindt Bruines.



De hofstad profiteert nog altijd meer van de internationale organisaties dan in voorgaande jaren, aldus het Decisiorapport. Het aantal organisaties is explosief toegenomen: van 167 in 2004 naar ruim 450 vorig jaar. Vier op de tien werknemers van internationale organisaties zijn Nederlander.



Twee derde van het personeel bij de mondiale instellingen is hogeropgeleid, maar bij de toeleveranciers is driekwart van de medewerkers lager- of middelbaar opgeleid. Dat is ook belangrijk, vindt het college: zo profiteert iedereen van de banenmachine.