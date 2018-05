De Invictus Games van prins Harry komen naar Den Haag

App tegen voedselver­spil­ling nu ook bij Haagse bedrijven te gebruiken

13:48 De app tegen voedselverspilling, Too Good To Go, is vanaf vandaag beschikbaar bij winkels en restaurants in Den Haag. Het concept, waarbij eten dat over is goedkoop wordt verkocht, bestaat nog geen drie jaar, maar heeft al 4,5 miljoen maaltijden gered.