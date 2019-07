De jacht op beruchte huisjesmelker Harry O. uit Den Haag is geopend

Schuldbekentenis

Bij de rechtszaak in 2015 droeg de aanklager keer op keer voorbeelden aan van slachtoffers uit zijn latere praktijken. Ze waren financieel volledig aan de grond geraakt door toedoen van O. Zoals de man die in problemen raakte en daarom zijn hypotheekvrije huis verkocht. Een dag nadat het pand op een veiling belandde, bleek dat O. er beslag op had gelegd. O. stelde dat hij de man een lening had verstrekt, die nog terugbetaald moest worden. Naderhand bleek dat die schuldbekentenis was vervalst door O en dat er helemaal geen lening was. Toen was de Hagenaar al 185.000 euro armer.