De ‘Judas’ van de popmuziek Martin van der Starre wilde graag rockzanger worden

,,Nee, natuurlijk heb ik daar geen spijt van’’, reageert Martin van der Starre als hij herinnerd wordt aan zijn musicaldebuut ruim 15 jaar geleden in de Nederlandse versie van Jesus Christ Superstar. ,,Kom op! Ik mocht Judas spelen! Die rol zat me als gegoten. Voor de zekerheid: dan heb ik het over de stem van Judas zoals die sinds de Amerikaanse verfilming hoort te klinken. Rauw dus en met enorm hoge uithalen.’’



Toch heeft de nu 51-jarige Hagenaar lang gedacht dat hij kansloos voor die rol zou zijn. ,,Vergeet niet: in de film was hij een zwarte man. Maar in de Nederlandse versie wilden ze daarvan afwijken. Bij Joop van den Ende gingen ze gewoon voor de acteur met het meest passende stemgeluid. Bij nader inzien was dat best goed gezien trouwens. Hier en nu ligt het misschien toch wat gevoeliger om uitgerekend de rol van Judas door een zwarte man te laten spelen.’’