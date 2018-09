De jungle aan gele zeikborden zorgt voor meer files

‘Allahu Ak­bar-schreeuwer’ weer vrij: inhoud gasfles bleek lachgas

27 september De 22-jarige man die gisteren volgens getuigen Allahu Akbar riep in de Telexstraat in Den Haag is door de politie weer vrijgelaten. Er zou sprake zijn geweest van een dreigende situatie met gasfles, maar na onderzoek blijkt nu dat er lachgas inzat.