De kanalenkoning sprak zijn veto uit over de Koninginnegracht, 'tot hier en niet verder'

met video Kinderen van ongeveer 12 jaar helpen bij overval op oudere vrouw: ‘Ze is enorm geschrok­ken’

Twee kinderen van ongeveer 12 jaar oud hebben vrijdagmiddag geholpen bij een woningoverval in Den Haag. Volgens de politie waren zij met een man en een vrouw toen ze een oudere vrouw overvielen in haar woning. Het viertal is nog spoorloos. ,,De bewoonster is enorm geschrokken.”