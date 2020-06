De kat bracht Chris en Leora dichter bij elkaar

Hoe ging dat?

Leora: ,,Ik hielp een vriendin met een thema-avond over Iran, daar kom ik vandaan. Buiten zag ik Chris al staan, want ik val op mannen met een Scandinavisch uiterlijk. Een hele mooie jongen, vond ik.”



Chris: ,,En ik was bij Plein 19 met vrienden. Grappig genoeg hadden we een gemeenschappelijke vriend die ons aan elkaar voorstelde.”



Leora: ,,Die bleef aandringen: je moet Chris ontmoeten. Ik had helemaal geen behoefte aan contact, totdat ik zag dat hij het was!”



Chris: ,,Ze zei dat ze last had van haar voeten. Ik heb snel een kruk gehaald, omdat ze dan niet weg zou gaan.”



Leora: ,,Die avond hebben we alleen maar gepraat. Ik heb in mijn hele leven nog nooit zo hard gelachen.”