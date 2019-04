De kermisexploitanten maken zich zorgen over de toekomst, maar het lijkt wel of zij de enigen zijn

Van totale uitputting naar succesvol­le barbershop

27 april Voorburger Nick Piekhaar (32) gooide na een ernstige burn-out in 2017 zijn leven helemaal om. Zijn goed betaalde baan als accountmanager liet hij achter zich voor een bestaan als barbier. De sprong in het diepe leverde succes op: in een jaar ging hij met zijn zaak Piekie Barbier van nul naar vierhonderd klanten.