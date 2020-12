Dé kersthit van Den Haag: wordt het Flappie, White Christmas of het Weihnachtsoratorium?

Of Den Haag nu kiest voor het onvermijdelijke All I Want For Christmas, Flappie, het Weihnachtsoratorium of O Dennenboom, het maakt allemaal niet uit. Stemmen kan tot 9 december. Daarna gaat arrangeur Gijs Kramers met de uitgekozen song aan de slag. Hij kiest er de juiste secties en zangers bij en dat moet leiden tot een nieuw Haags arrangement dat negen dagen later in het Paard wordt gespeeld en opgenomen.