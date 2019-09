De kilo's vlogen er vanaf toen onderzoekende Brie bij haar pleeggezin kwam

Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas.

Brie, van Brianne, is onderzoekend en voorzichtig als ik langs kom voor een blokje rond. Ze besnuffelt de lucht die ik met me meebreng. Sommige honden doen dat onverschrokken en duwen hun neus op plekken waar je ongemakkelijk van wordt. Maar Brie niet. Brie is uiterst beschaafd. Geconcentreerd en nauwgezet snuffelt ze van een paar meter afstand naar mijn geur. Ze zal ook best een beetje bang zijn voor die nieuwe mevrouw die plots ten tonele verschijnt.

Brie (2 jaar en gesteriliseerd) is geboren op straat in Roemenië en als puppy naar een asiel gebracht waar ze twee jaar in een grote roedel bivakkeerde. Het roedelleven heeft haar leren relativeren. Ze is totaal niet onder de indruk als we op een fietspad een langharige Duitse herder tegenkomen die luid blaffend vanuit een bakfiets zijn punt wil maken.

Statig

Ze verblikt of verbloost niet, blaft niet terug en kijkt hem rustig, bijna statig, na terwijl hij in de verte verdwijnt. Brie weet hoe het heurt. Het is geen gebrek aan persoonlijkheid dat ze niet reageert op een opgefokt dominant mannetje. Ze laat zich gewoon niet gek maken. Brie heeft al heel wat meegemaakt en is daar wijzer van geworden.

Quote Ze zou heel goed bij mensen in een apparte­ment kunnen wonen Pleegmoeder

,,Ze was veel en veel te zwaar toen ze hier drie maanden geleden aankwam", zegt haar pleegmoeder die heel veel met haar ging lopen en haar op twee gewone porties voer per dag zette. De kilo's vlogen er vanaf en inmiddels is Brie een slanke wijze jonge teef met een rustig en stabiel karakter. ,,Ze zou heel goed bij mensen in een appartement kunnen wonen", zegt haar pleegmoeder die Brie zelfs nog nooit heeft horen blaffen. ,,Ze is zindelijk, heeft nog nooit een ongelukje gehad, maakt niets kapot en kan heel goed alleen zijn. De auto instappen om naar het bos te gaan vindt ze nog een beetje eng maar ze zet zich er wel dapper over heen", vertelt de pleegmoeder die wil benadrukken dat Brie geen hond is voor iemand die wankel ter been is. ,,Brie gedraagt zich misschien als een wijze beschaafde dame maar ze is wel een hond, best sterk en in de kracht van haar leven. Ze heeft flinke wandelingen nodig om goed tot haar recht te komen." Wilt u meer informatie over brave Brie? Dan graag bellen met 068196000.