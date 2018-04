'De kinderdirecteur mag de wethouder welkom heten'

Wat zijn de taken van een kinderdirecteur?

,,Die kunnen erg afwisselend zijn. Hij of zij zal vlogs maken voor op de website, meedenken over vakantie-activiteiten en bij speciale gelegenheden de wethouder welkom heten. Als wethouder is het toch ook veel leuker als je begroet wordt door een leerling?"



Hoeveel tijd kost het?

,,Het zijn van kinderdirecteur voor de Jeugdtheaterschool kost een paar uur per seizoen."



Welke eigenschappen heeft een goede directeur?

,,Als hij of zij sociaal is, is dat heel handig. Verder moet hij niet bang zijn in de publiciteit te staan. Maar niet veel leerlingen van het theater hebben angst voor de spotlights. Dus dat zal geen probleem worden."



Waarover wordt gevlogd?

,,De korte video's kunnen gaan over activiteiten of lessen van de theaterschool. Ook kunnen foto's gemaakt worden tijdens open dagen."



Met wie werkt de kinderdirecteur samen?

,,Daar wordt nog over nagedacht. Maar uiteraard zal er hulp zijn, bijvoorbeeld voor het editen van de video's."



Wat krijgt de kinderdirecteur?

,,Als kinderdirecteur mag je gratis meedoen aan alle lessen van de Jeugdtheaterschool in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en gratis naar de kindervoorstellingen bij theater Ludens. Verder mogen zij hun ideeën voor activiteiten uitwerken zodat zij dit echt kunnen waarmaken."



Hoe en tot wanneer kunnen kinderen zich aanmelden?

,,Door voor 22 april een korte video of foto van zichzelf als directeur te sturen naar communicatie@stichting-trias.nl."