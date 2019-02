De klad tussen 020 en 070 zit erin tot het einde der tijden

In 2016 werd al gewezen op gevaar bij bouw brandsta­pels: ‘Inspectie heeft gefaald’

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft gefaald rond de bouw van de brandstapels in Duindorp en Scheveningen, vinden hoogleraar Jon Schilder (VU Amsterdam) en Kamerlid Bart van Kent (SP). De inspectie stelde vast dat er sprake was van levensgevaarlijke situaties, maar greep niet in. ,,En dat kan niet.''