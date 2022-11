De Kleine Generaal is terug, maar tot het Laakkwartier dringt dat maar langzaam door

Hans (62) is al 26 jaar jurylid bij het snelwande­len: ‘Protesten? Die zien we niet, de VAR is niet nodig!’

Als middelbare scholier liep Hans van der Knaap al de Vierdaagse van Nijmegen. En sinds 1996 is de Westlander één van de 23 internationale juryleden in het internationale snelwandelen. Deze krant liep een dag mee met de 62-jarige scheidsrechter, die zich tijdens wedstrijden blind staart op de posities van knieën. ,,De VAR hebben we niet nodig.”

