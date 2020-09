De knie van straatkat Aert bleek stuk, een doodsvonnis in de rest van de wereld, maar niet in Den Haag

Even vragen aan Geen wijn proeven, maar muziekproe­ve­rij: ‘Een wijde blik, maar voor de oren’

3 september Glazen wijn, bier of stukjes kaas. Er is genoeg keuze uit proeverijen waarbij de smaakpupillen in actie komen. Maar komende week is er een andere soort: de Muziekproeverij. Muziekverteller Brechtje Roos (48) organiseert de bijeenkomsten op 9 en 10 september in het Koorenhuis in Den Haag en bij VAK Delft. Het is een voorproefje van haar workshop, waarbij ze deelnemers leert om ‘tussen de noten door te luisteren’.