De koning van de lach: Peter Bos

Bos moest zijn kruit lang droog houden. Hij was pas aan het einde van de avond aan de beurt. Een flinke lijst politici was hem toen al voorgegaan om de spot te drijven met elkaar én zichzelf. Hoewel, echte zelfspot was het niet altijd. Het was namelijk partijgenoot Dennis Groenewold (D66) die de draak stak met de ijdelheid van lijsttrekker Robert van Asten. Iets wat CDA-lijsttrekker ‘mister stockphoto’ Hilbert Bredemeijer even veel later ook overkwam. Mikal Tseggai (PvdA) waagde het een geïmproviseerd O, O, Den Haag in te zetten, waarin ze de politiek van het afgelopen jaar op de hak nam.