De kookschool van oom Iwan: ‘Rijst? Dat was iets voor de varkens!’

Bewoners Notenbuurt maken zich zorgen over de toekomst van de wijk

10:34 Bewoners van de Haagse Notenbuurt maken zich zorgen over hun toekomst in de wijk. Zo’n 300 woningen zijn aan onderhoud toe, maar eerst wil wooncorporatie Staedion duidelijk in beeld hebben wat er moet gebeuren en of opknappen wel rendabel is.