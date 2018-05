De Korenaer is de enige molen die overleefde in Den Haag

Onherken­baar FC 's-Gravenzan­de grijpt naast districts­be­ker

17:13 Eersteklasser Sportlust’46 is winnaar geworden van het toernooi om de districtsbeker in West II. In de finale werd hoofdklasser FC ’s-Gravenzande op het complex van DHC in Delft met 2-0 verslagen. Bij rust had de formatie van trainer Wim van ’t Westeinde al een voordelige 1-0 marge. Sportlust’46 was in 2004 verliezend bekerfinalist met een 3-2 eindstand tegen Capelle.