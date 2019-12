De Kraaien en dj Outsiders brengen nummer uit over Duindorp: ‘Het is een ode aan de vreugdevuren’

Bouwers van verschillende vreugdevuur-organisaties kwamen vanmiddag samen rondom het Tesselseplein in Duindorp om een bijbehorende videoclip op te nemen. ,,Natuurlijk met de bouwers uit Duindorp en Scheveningen, maar ook met die van de vreugdevuren in Vlaardingen, Zoetermeer, Delft en bijna alle Haagse wijken”, zegt Gansebev. ,,We willen laten zien dat de vreugdevuren iets moois zijn. Het is zowel een ode als een smeekbede om iedereen in te laten zien dat de vreugdevuren niet iets kwaads zijn. Ook willen we laten zien dat de mensen hieromheen geen stelletje mafkezen zijn. Deze mensen hebben een prachtige traditie, waardoor er verbroedering ontstaat in de hele stad.”

Quote Richard de Mos kwam even langs op het strand. Hij heeft een cameo in de videoclip Bernd Ganzebev, De Kraaien

Dj Outsiders belde Gansebev vorige week op met het verzoek samen een nummer uit te brengen. ,,Het is allemaal heel snel gegaan. Vorige week woensdag werd ik gebeld, maandag zaten we in de studio om de song te mixen en vandaag hebben we met alle delegaties van bouwers de videoclip opgenomen.” Toch kregen de muzikanten al snel genoeg mensen op de been. ,,Dat laat ook zien dat deze mensen hun traditie koesteren. Dat is iets moois. De vreugdevuren waren destijds juist een oplossing voor de problemen in de stad tijdens de jaarwisseling. Het was in Den Haag echt oorlog. De gemeente wilde destijds juist krachten bundelen om dat te voorkomen en heeft het vreugdevuur in het leven geroepen. Daar is niets meer van over”, meent Gansebev.

(Tekst gaat door onder de foto)

Volledig scherm De muzikanten hebben de clip bij het nummer ‘1 team’ opgenomen in Duindorp. © De Kraaien

De Haagse muzikanten zijn voor de opnames met de bouwers in gesprek gegaan. ,,Daar kwam eigenlijk uit dat we niemand kunnen zeggen wat ze moeten doen, maar dat we liever op een mooie manier, zonder geweld en zonder onrust duidelijk maken dat we het niet over onze kant laten gaan dat de vreugdevuren worden afgeschaft. Met het nummer dus.”

Rol voor De Mos

Alle bouwers van de verschillende vreugdevuren spelen een rol in de videoclip. Ook raadslid Richard de Mos gaf tijdens de opnames acte de présence. ,,Richard kwam even langs op het strand. Hij heeft een cameo in de videoclip.” De videoclip van het nummer ‘1 team’ wordt volgende week vrijdag via YouTube en Spotify uitgebracht.

Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!