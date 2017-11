Dé kroeg van het land, nou ja, van Den Haag dan...

Moorden op homo’s onderzocht, op zoek naar seriemoordenaar

Het coldcaseteam van de Haagse politie is bezig onopgeloste homomoorden uit de jaren 90 naast elkaar te leggen om te zien of er mogelijk sprake is van een seriemoordenaar. In februari moet duidelijk zijn of er een link te leggen is tussen de vermoorde mannen.