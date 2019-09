De kwaliteit van leven in Nederland is sinds het begin van de crisis niet toegenomen

De komende week, voor het eerst in de parlementaire geschiedenis, is op Prinsjesdag in de Ridderzaal een regeringslid bewust afwezig. De rest is dat natuurlijk ook maar zit gewoon in de zaal, knikkebollend bij het jaarlijkse slaapverhaaltje van Willy. De regering heeft besloten om één iemand op een geheime plek achter de hand te houden. Voor het geval er een bom op de Ridderzaal valt. En om er zeker van te zijn dat haar rampzalige beleid wordt voortgezet.