De laatste loodjes voor Tijl Beckand: vrijdag en zaterdag leidt hij het Residentie Orkest

Ophef in Haagse Schilders­wijk over enquête afsluiting: ‘Het formulier is voor veel mensen te moeilijk’

5 oktober Een nieuwe poging van de gemeente Den Haag om via een enquête de ervaring van bewoners van de Schilderswijk en Stationsbuurt met de wegafsluitingen in dit deel van de stad te horen, leidt nu alweer tot ophef. Veel mensen klagen dat ze de brief met inlogcodes niet hebben gekregen of dat het formulier te ingewikkeld is. Eerder dit jaar ging het ook al mis.