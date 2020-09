De Laatste Nederlanders in Transvaal: ‘Karbonade en volkorenbrood zijn hier niet te koop’

Iets leuks schrijven over Transvaal? ,,Nou succes, er is weinig leuks meer aan”, klinkt het uit de mond van Hans. ,,Nee, echt niet. Het is hier niet meer leuk”, zegt hij. Hij werd geboren in de Cronjéstraat en woont nu een straat verder. ,,Het is zo verloederd”, moppert hij verder. ,,Hier om de hoek in de Kockstraat is een speelpleintje. Dat wordt in beslag genomen door zo’n buitenlandse familie die zegt dat het plein van hen is. Andere kinderen worden weggestuurd.”