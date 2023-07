De lastige puzzel van verkenner Slob: welke opties heeft-ie in het Haagse stadhuis?

De Mos dronk een biertje en zong een liedje na val coalitie, want zijn ultieme doel komt weer dichterbij

Een treurige aanleiding, want de Haagse coalitie had van Richard de Mos helemaal niet hoeven klappen. Toch vierde hij een klein feestje: de kans op een terugkeer in het stadsbestuur is voor Hart voor Den Haag een stuk groter geworden. Met hem als wethouder, het liefst.