De lente komt eraan: heb jij een mooie lentefoto? Stuur 'm in!

Kantoorpan­den nog steeds niet verduur­zaamd: ‘Niet nog meer tijd geven, pak eigenaren harder aan’

Sinds 1 januari moeten alle kantoren voldoen aan energielabel C. Maar een groot deel van de kantoren in Den Haag voldoet daar nog steeds niet aan. Veel eigenaren hebben zich bij de gemeente wel gemeld met een plan om hun gebouw te verduurzamen. D66 wil dat eigenaren zonder plan vaart maken. ,,We mogen best streng zijn.’’

24 januari