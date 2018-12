De leukste kerstmarkten in Den Haag

LijstjeWat zijn kerstmarkten toch gezellig en romantisch! In bijvoorbeeld België of Duitsland kun je goed terecht voor kerstpret, maar dit jaar hoef je niet zo ver te reizen. In Den Haag zijn er in 2018 genoeg kerstmarkten. Om het makkelijk te maken heeft onze partner Indebuurt Den Haag de elf leukste markten op een rijtje gezet.

Hof van Wouw

Op zaterdag 8 december is de Hof van Wouw gehuld in een authentieke kerstsfeer. Tussen 17.00 uur en 18.30 uur is er zang van diverse kerstkoren en staan er winterse versnaperingen klaar zoals warme glühwein. Ook worden er Hofmade producten verkocht zoals limoncello en chutneys. De entree is 3 euro en de ingang van de Hof van Wouw is te vinden aan de Lange Beestenmarkt 49.

Hofkwartier

In het Hofkwartier is op zondag 9 december een Dickens Wintermarket. Het gaat om een kersteditie van de home made market waar je terecht kunt voor unieke huisgemaakte producten, lekker eten en gezellige muziek. Tijdens het winkelen kom je allerlei Dickens-figuren tegen. De kerstmarkt is van 11.00 uur tot 17.00 uur te vinden rondom de Grote Kerk in Den Haag.

Reinkenstraat

Op zondag 9 december staat de Reinkenstraat in het teken van Kerstmis. Er is een magische markt en de kerstman komt langs. Verder is er een wensboom en wordt er gezorgd voor warme lekkernijen zoals chocolademelk en geroosterde marshmallows. De markt is van 12.00 uur tot 18.00 uur geopend.

Lange Voorhout

Ook dit jaar is er aan het Lange Voorhout de romantische en gezellig Royal Christmas Fair. Op de kerstmarkt zijn straks 80 kersthuisjes te vinden en honderdduizend twinkelende lichtjes. De kerstmarkt is vanaf vrijdag 14 t/m zondag 23 december in de binnenstad te vinden.

Regentesseplein

Het Regentesseplein en de Weimarstraat zijn op 14,15 en 16 december gehuld in winterse sferen tijdens het Winterlichtfestival. De buurt wordt versierd met allerlei bijzondere zelfgemaakte lampjes. Die worden op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 23.00 uur ontstoken. De dagen erna kun je smullen op de kerstmarkt, omdat je allerlei proeverijen langs kunt.

Muzee

In museum Muzee Scheveningen is elk jaar de traditionele kerstmarkt: Kerstland. Dit jaar is dat op zaterdag 15 december van 10.00 tot 17.00 uur. Op de kerstmarkt kun je allemaal spulletjes kopen en ook eten zoals versgebakken vis en soep. Verder zijn er optredens van onder andere het Charles Dickens Orkest, het Schevenings vissersvrouwenkoor en kindertheaterkoor de Zeesterren. Ook wordt het kerstverhaal in Schevenings dialect verteld.

Hondenkerstmarkt

Onze trouwe viervoeters willen tijdens de feestdagen ook verwend worden en daarom is er zaterdag 15 december bij Happy Critters aan de Weissenbruchstraat een hondenkerstmarkt. Van 10.00 tot 17.00 uur kun je in de dierenwinkel terecht voor leuke kerstspeeltjes en een proeverij. Voor de baasjes zijn er warme drankjes en tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen honden op de foto met de kerstman.

Prins Hendrikstraat

De jaarlijkse Prins Hendrik kerstmarkt is op zondag 16 december van 11.00 tot 17.00 uur. Het gaat om een speciale editie van de Flagship market, met allerlei kraampjes vol eten, kunst, vintage en kerstspulletjes.

Emma's Hof

In Emma's Hof aan de Galileïstraat is zondag 16 december een kerstmarkt. Van 14.00 uur tot 17.00 uur kun je langs kraampjes struinen, maakt Esther de lekkerste baksels en kun je de leukste oorbellen van Marieke kopen. Er zijn workshops, er is een kerstbingo én -disco. Het feest gaat na 17.00 uur door tot zeker 20.00 uur, met maaltijden, glühwein en jägerthee.

Ockenburgh

Dit jaar kun je op twee avonden van de kerstsfeer genieten bij buitenplaats Ockenburgh. Op vrijdag 14 december is er van 16.00 tot 20.00 uur een lichtjesavond. De markt is dan ook al geopend en tussen 17.00 en 18.00 uur worden de lampjes van de kerstboom ontstoken. Zaterdag 15 december is van 10.00 tot 16.00 de kerstmarkt geopend.

