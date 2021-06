De liefde voor Den Haag is de leidraad in nieuwe single La Haye van zangeres Tess Merlot

De advocaat van de erven van Annie M.G. Schmidt kreeg ze anderhalf jaar geleden op haar dak. Tess van der Zwet - artiestennaam Tess Merlot - bracht een Franse versie uit van Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? ,,Het stond vijf dagen online. Toen moest het eraf. Heel verdrietig. In al mijn enthousiasme had ik niet nagedacht over toestemming vragen als je een nummer bewerkt.” Ze wist wel meteen dat ze het dan zelf ging maken. Het werd La Haye, een nummer over haar geliefde Den Haag.