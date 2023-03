De liefhebber heeft deze datum allang in de agenda staan, u toch ook?

Uitslaande brand bij woning in Valkenbos­kwar­tier, vier woningen tijdelijk onbewoon­baar

Bij een woning in de Daltonstraat in Den Haag is maandagavond brand uitgebroken. De brandweer schaalde iets voor 20.30 op naar het sein ‘grote brand’. Drie kwartier later was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Vier woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar vanwege de brand.