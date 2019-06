De line-up van Parkpop Saturday Night is dit jaar briljant

BLOKJE ROND Ex-dek­hengst Benji is nu psycholoog

24 juni Groot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Kleine Benji (4) was een dekhengst. Met z'n lieve, makkelijke, karakter en z'n bijzonder mooie voorkomen, was hij jarenlang voor een fokker een ideale reu om heel veel teefjes zwanger te maken.