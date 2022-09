De man achter enige luxe Mall in het land vertrekt: ‘Er was veel scepsis of het ons zou lukken’

Hij is dé grote man achter Westfield Mall of the Netherlands en was lang verantwoordelijk voor de Nederlandse winkelvastgoedportefeuille van Unibail Rodamco Westfield. Maar na het succes van de Mall, dat onlangs in de publiciteit kwam vanwege een muizenplaag, houdt Bart van Twillert het voor gezien bij de grootste internationale ontwikkelaar van winkelcentra.

Het is een doordeweekse dag, maar in de Mall of the Netherlands in Leidschendam is het al aardig druk. In het overdekte winkelcentrum lopen opvallend veel jongeren rond, maar ook veel vrouwen die samen aan het shoppen zijn. De terrassen van de horecagelegenheden op de eerste verdieping zijn goed gevuld. Van een dreigende recessie is nog weinig te merken hier.

Van Twillert kijkt tevreden om zich heen. Toen hij hier ruim tien jaar geleden aan begon, verklaarden veel kenners hem voor gek. De verwachting was dat een mall, zoals je die ook veel in Europa, de VS en de Golfstaten ziet, hier in Nederland niet zou aanslaan. ,,Er was veel scepsis of het ons zou lukken’’, herinnert hij zich. ,,Maar ik zag dat Nederlandse ontwikkelaars in het buitenland mooie malls maakten, en dacht waarom hier niet? De hele wereld wil malls, dus waarom zouden Nederlanders het niet willen?’’

En dus begon hij in 2009 aan een in Nederland ongekende klus: de bouw van de eerste echte shopping mall in Nederland. Een investering van maar liefst 630 miljoen euro. Van Twillert koos ervoor om dit te doen op de locatie van een bestaand winkelcentrum, Leidsenhage in Leidschendam. De ideale plek voor zo’n mall in Nederland, wist hij meteen. ,,Er lag veel ruimte omheen en ligt dicht bij twee grote steden.’’

Dertien jaar later blijkt Van Twillert het goed te hebben gezien. Het winkelcentrum aan de rand van Den Haag trok de eerste twaalf maanden al meteen 13 miljoen bezoekers. Dit jaar worden 14 tot 15 miljoen bezoekers verwacht. ,,Mensen zijn sociale wezens, die willen elkaar ontmoeten. Dan zie je dat zo’n grote plek als deze, waar je alles hebt, het goed doet.’’

Die bezoekers komen niet alleen kijken, weet hij uit de omzetcijfers van zijn huurders. De retailers rapporteren maandelijks hun omzet zodat de eigenaar van de Mall precies kan zien wat ondernemers verdienen. Die cijfers zijn heel goed. Die omzetcijfers zijn gekoppeld aan de huur.

Er gaan geruchten dat jullie de huurprijzen heel erg hebben verhoogd om sommige ondernemers weg te krijgen?

,,Dat soort geruchten gaan er al zolang er winkelgebieden worden verhuurd. Als wij te veel huur vragen, hebben wij een leeg winkelcentrum. Het kan zijn dat partijen zich zo ontwikkelen dat ze hier niet meer passen, dat wel.’’ Ondernemers die het minder doen, worden bijgestaan door medewerkers van de Mall. Samen kijken ze dan of het concept van de desbetreffende winkel vernieuwd moet worden of dat de ondernemer elders zijn geluk moet zoeken.



,,Wij hadden destijds alle units voor langere termijn kunnen vullen, maar dat wilden we niet. Wij zoeken continu naar de juiste balans. We kijken of het aanbod hier past en bewaken het concept. Als iets niet meer past, kan het zijn dat je soms afscheid moet nemen.’’

De tijden zijn wat dat betreft veranderd, aldus Van Twillert. Winkels en winkelcentra moeten voortdurend vernieuwen om aantrekkelijk te blijven voor de consument. ,,Je zult continue het concept moeten verfrissen. Ook bestaande winkels zullen zichzelf telkens opnieuw moeten uitvinden. Wij willen ook graag dat elke huurder een extra stapje zet voor onze bezoekers.’’



Unibail Rodamco Westfield doet dat zelf ook, door te blijven investeren en vernieuwen om de Mall aantrekkelijk te houden voor de consument. ,,Retail is echt een kennisvak geworden. Anders dan vroeger kun je niet meer elke winkel afzonderlijk runnen, maar doe je dat als geheel.’’

Dat is ook de reden dat overal kleinere winkelcentra, vooral in middelgrote steden, ten onder gaan. In de toekomst is volgens Van Twillert alleen nog maar plaats voor kleine winkelcentra, voor de dagelijkse boodschappen, en grote binnensteden en malls zoals die in Leidschendam. Unibail Rodamco Westfield richt zich daarom vanaf nu alleen op de grotere malls, waar het zo’n 55 van heeft over de hele wereld. ,,Daar ligt onze kracht. Daar maken we een feestje voor de consument.’’ Kleinere winkelcentra heeft Unibail Rodamco Westfield in het verleden al afgestoten. Vanwege de focus op grote malls worden nu ook de grote binnensteden verkocht. Zo is recent het bezit in de binnenstad van Almere verkocht en zal op termijn ook Zoetermeer volgen.

Dat Zoetermeer wordt afgestoten, is verrassend omdat het winkelcentrum best goed draait. ,,Het is de derde stad van Zuid-Holland en groeit heel hard. Je hebt daar veel dagelijks aanbod plus internationale ketens in het goedkopere segment, zoals Primark en TK Maxx. ,,We hebben daar altijd in geïnvesteerd. Het is een grote binnenstad met een eigen profiel en veel potentie, maar het is geen mall. Daarnaast is afstoten van vastgoed nodig om de grote financiële schuldenschuldgraad van het bedrijf omlaag te krijgen’’, legt hij uit.

Die schuld is nu aan de hoge kant. ,,Toen wij Westfield in 2018 kochten, moesten wij ons diep in de schulden steken. Tijdens corona moesten wij winkeliers korting geven. Dat betekent dat wij een relatief zware schild meesjouwen. Zo’n 40 tot 45 procent van de totale waarde van de portefeuille. Onze beleggers, vooral grote pensioenfondsen, willen liever dat die onder de 40 is. Daarom hebben we na corona besloten om vastgoed te verkopen om daar onder te komen.’’

Maar als het zo goed is, waarom vertrekt hij dan?

Van Twillert bezweert dat dit niets te maken heeft met de resultaten van het bedrijf. ,,Integendeel, iedereen is juist lyrisch over de mall. Ik ga hier met een goede verstandhouding weg. Maar nu deze mall is afgerond en Almere is verkocht, is er gewoon minder werk in Nederland. Voorlopig is er ook niet veel geld om nieuwe projecten op te starten. Ik heb alles bij dit bedrijf mogen doen. Dan denk je: Ik ben nu 47, ik wil verder.’’

Wat hij de komende jaren gaat doen, kan hij nu niet vertellen. ,,Ik heb al ideeën maar kan daar niet veel over zeggen. Maar ik vind vastgoed en retail heel leuk. Ik heb de afgelopen jaren zoveel geleerd dat ik die kennis graag breder wil inzetten. Ik kan wel naar het buitenland gaan, maar ik heb kinderen van 11, 14 en 17 jaar. Dus dat is niet handig. Ik zou dan ook weer hetzelfde doen als ik al gedaan heb.’’

Zijn toekomst ligt dan ook zeer waarschijnlijk in eigen land. ,,Er zijn nog zoveel kansen in Nederland om plekken te transformeren. Met name in die middelgrote steden. Dat zijn interessante plekken. Dat kan voor andere bedrijven of voor mezelf. Het creëren van dingen geeft heel veel energie. Maar eerst wil ik mijn hoofd leegmaken om goede keuzes te maken voor de toekomst.’’

Over de toekomst van de Mall of the Netherlands maakt hij zich in ieder geval geen zorgen. Hij is er zelfs van overtuigd dat er plek is voor nog een paar grote malls in ons land. Het Alexandrium in Rotterdam zou zo’n plek kunnen zijn, geeft hij als voorbeeld. Maar ook in de omgeving van Amsterdam is er potentie. ,,Of wij het moeten doen, is vraag twee.”

Er zijn wel meerdere bedreigingen voor de Mall toch? Zo'n muizenplaag bij de Jumbo, dat is toch funest voor het imago?

Ongedierte bij winkelcentra is een bekend en zeer veelvuldig voorkomend probleem helaas. Daarom nemen eigenaar en huurders maatregelen via professionele bedrijven. Die bedrijven krijgen echter met steeds strengere eisen te maken, in verband met natuur, milieu en diervriendelijkheid. Op zich een goede ontwikkeling, maar dat maakt het bestrijden tevens lastiger. Ondanks een zorgvuldige aanpak, gaat het dus heel af en toe fout. Heel vervelend. Maar zoals je ziet, er worden meteen door instanties, Jumbo en ons acties genomen om het op te lossen. Want hier wordt niemand blij van.’’

De bereikbaarheid blijft ook een probleem. Op drukke dagen lopen de wegen naar het winkelcentrum helemaal vast. Hebben jullie dat destijds niet voorzien? En zijn jullie niet bang dat bezoekers op een gegeven moment afhaken?

,,Er zijn destijds zijn uitgebreide berekeningen gemaakt voor de wegcapaciteit. Capaciteitsvergrotende maatregelen, zoals het ongelijkvloers maken van de kruisingen N14, waren al gepland. Maar die zijn vertraagd. De uitvoering daarvan ligt bij het rijk.’’ Je kan wegen ook niet globaal bepalen op basis van piekbelastingen, aldus de manager. ,,Vergelijk het met wegen naar het strand op een zomerse zaterdag. De bezoekersaantallen zijn ook buitengewoon. Dus ja, ook een beetje meer dan we hoopten. Je ziet ook dat mensen het als ‘uitje’ gebruiken, zoals bijvoorbeeld op Tweede Pinksterdag. Kortom: de meeste tijd gaat het wel goed. De overheid werkt aan capaciteitsvergroting. We betreuren de overlast, maar zijn blij met het succes van de mall.’’

Door de inflatie, hoge energieprijzen en het risico op gastekorten dreigt eind dit jaar een recessie. Heeft dat grote gevolgen voor de Mall en de daar gevestigde ondernemers?

,,We moeten nog zien hoe het zich ontwikkelt en of het inderdaad een recessie wordt’’, zegt Van Twillert. Hij wijst erop dat er ook allerlei horrorscenario’s waren tijdens de coronacrisis, maar dat het uiteindelijk, qua koopkracht en faillissementen, erg is meegevallen. ,,Maar het kan. Het zou niet de eerste recessie zijn in de geschiedenis van retail. Het kan zijn dat het dadelijk tijdelijk minder gaat. Maar mensen zijn sociale wezens en willen uitgaan. Het voordeel van deze mall is dat het een plek is waar je kan vertoeven, en mensen kan ontmoeten. Als sommige retailers vestigingen willen sluiten, zal dit wel de laatste plek zijn waar ze dat doen.’’

Van Twillert vermoedt dat ze dat dan eerder doen in de middelgrote steden. Een proces dat volgens hem op termijn sowieso onvermijdelijk is vanwege de populariteit van online verkoop. ,,Maar het zou dan alleen wat sneller gaan. Hoog- en laagconjuctuur zijn van alle tijden. We hebben in het verleden ook recessies gehad, tijdens de financiële crisis bijvoorbeeld. Maar onze malls zijn overal in de wereld overeind gebleven. Er is geen mall gesloten door een financiële crisis. Er is ook geen reden om aan te nemen dat dat nu wel het geval zou zijn.’’

