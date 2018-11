De man die altijd alles zag

Lau van Ravens (18 september 1922 - 23 oktober 2018) zei er wat van als jongens voor zijn deur in Den Haag Zuidwest over de stoep fietsten. De oud-betaald voetbalscheidsrechter was al dik in de negentig, maar werd evengoed nog altijd gehoorzaamd. Lau van Ravens had gezag. Dat was hem aangeboren.



Hij was ter wereld gekomen als zoon van een Schiedamse havenarbeider. Lau was een tienkamper en razendsnel op de 100 meter. Hij voetbalde ook, als keeper, in het eerste team van SVV. Lau was machinebankwerker toen de oorlog uitbrak en hij werd samen met zijn broer als dwangarbeider op transport gesteld naar Duitsland, waar de omstandigheden bijzonder zwaar waren. Zijn broer overleefde de gevangenschap niet. Lau wist te ontsnappen en na de oorlog via Frankrijk terug te keren. Over wat hij allemaal moet hebben meegemaakt heeft hij nooit iets willen vertellen.



Na de oorlog ging Lau aan de slag bij Coca-Cola. Daarna werd hij vertegenwoordiger van een grote brouwerij en kreeg onze regio in portefeuille. Dat hij in slijterij Richters aan de Herenstraat verliefd werd op een jonge Voorburgse was de reden dat hij naar Den Haag verhuisde.