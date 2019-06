De man die in een ver verleden de veilinghamer hanteerde, beschikt nu over sloophamer

Overspeli­ge man verwachtte hete seks, maar werd mishandeld en beroofd om hem ‘een lesje te leren’

13 juni Een overspelige man dacht hete seks te hebben met een date via tagged.com in een hotel in Nootdorp. Hij lag al naakt in bed toen niet ‘Susan’ de kamer binnenstapte, maar zijn bedrogen partner met een heel gezelschap. Hij werd geslagen en beroofd.