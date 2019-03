De markt of de overheid: wie helpt ons uit de brand?

Dat er iets moet gebeuren op de overspannen Haagse woningmarkt, daar is iedereen het over eens. Maar hoe? In Den Haag voltrekt zich een klassiek politiek debat met 'de markt' als grote boosdoener dan wel redder in nood.

En het gaat er hard aan toe. Zo heette VVD-politicus Jan Pronk gisteravond in de Haagse raadzaal 'een neoliberaal' die zich nauwelijks raadslid mag noemen. En was PvdA'er Martijn Balster gefrustreerd, 'omdat hij geen invloed meer heeft op het beleid. En ook niet meer krijgt.'

Vrije huursector aan banden

VVD-wethouder Boudewijn Revis grijpt best fors in op de huizenmarkt. Met een inkomensgrens voor huurwoningen tussen de 700 en 950 euro bijvoorbeeld. Met de bouw van middeldure huizen die ontwikkelaars 20 jaar middelduur moeten houden. En met maatregelen tegen woningsplitsing en voorrang op een woning voor mensen met onmisbare beroepen.



Maar links vindt het allemaal te liberaal. ,,U kiest voor de markt en niet voor de mensen'', moppert Balster. Hij wil dat de vrije sector meer aan banden wordt gelegd via bijvoorbeeld strenge eisen aan mensen die vrije sector-kamers of appartementen verhuren. ,,Als we het aan de markt overlaten dan wonen mensen hier straks voor 1500 euro per maand in piepkleine hokjes'', meent hij. Een ander idee: 'een maximale huurstijging van één procent boven de inflatie zoals Utrecht doet'.



Liberaal Pronk ziet dat heel anders. ,,We komen al met een inkomensgrens voor woningen tot 950 euro huur per maand. Voor de rest is er maar één echte oplossing: bouwen, bouwen, bouwen.'' Middeldure huur is in Den Haag nu een kleine markt. ,,Als marktpartijen genoeg kunnen bijbouwen, dempt de huidige prijsstijging van de woningen vanzelf.''

Den Haag bouwt 30 procent sociaal. Ofwel goedkoop. Wethouder Revis zegt het geregeld, maar op links heeft men twijfels. ,,Al jaren wordt er geen 30 procent, maar ruim onder de tien procent sociaal gebouwd. Terwijl 100.000 mensen wachten op een goedkope woning.‘’



De VVD ergert zich aan de PvdA: die maar roept dat 'bouwen voor gewone mensen er niet meer bij is in Den Haag'. ,,Dat was onder het vorige college zo, waar u deel van uitmaakte'', zei raadslid Pronk. ,,In de plannen staan 720 sociale woningen, waar de ambitie 750 is. Dat is niet slecht.'' Maar Balster gelooft niet dat het ervan gaat komen: ,,In de woontorens op de Grotiusplaats en het Spuiplein zou veel sociale huur komen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, zei de projectontwikkelaar: 'we hebben ons best gedaan, maar het is niet gelukt' en zei de wethouder: 'Oké, dan niet.''

Zelfbewoningsplicht