De meest gastvrije B&B staat in Den Haag

Wil je een keer in een ander bed slapen in het centrum van Den Haag of heb je visite van buiten de stad? Dan moet je bij Bacán Bed & Breakfast aan de Molenstraat zijn. Volgens Booking.com is dit het meest gastvrije B&B van heel Nederland.

Voor de elfde keer heeft Booking.com de Traveller Review Awards uitgereikt. In de categorie meest gastvrije B&B kreeg Becán Bed & Breakfast in Den Haag een 9.9!

Bacán Bed & Breakfast

Marc Horsten opende in 2015 zijn eigen Bed en Breakfast in het Haagse Hofkwartier. “De persoonlijke benadering, door elke gast zelf te verwelkomen en vervolgens de kamer te laten zien, kop koffie erbij en de tijd te nemen om over de buurt te vertellen, spreekt de gasten enorm aan”, aldus de eigenaar. Ook de locatie zorgt vast voor de goede beoordeling, want je kijk zo uit op de paleistuinen en de musea en winkels zijn lekker dichtbij.

Beoordeling:

De Traveller Review Awards worden uitgereikt naar aanleiding van beoordeling van reizigers van Booking.com. Om voor een prijs in aanmerking te komen moesten accommodaties een gemiddelde score van 8 of hoger hebben op basis van tenminste drie beoordelingen. Alleen klanten die werkelijk in de B&B hebben geslapen kunnen een beoordeling achterlaten.

