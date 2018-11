Haagse Christine stapte tijdelijk over naar de landelijke politiek waar zij Marianne Thieme vervangt. Met verve. Veel mensen klaagden met haar over de oubollige ballonactie van Klaas. Hij ventileert met graagte ideetjes die eigenlijk het daglicht niet kunnen aanschouwen. Zoals: werkelozen standaard een te lage uitkering geven als prikkel om iets ‘nuttigs’ te gaan doen - en dan pas de uitkering ophogen. Of mensen in probleemwijken zwaarder straffen dan anderen. Niet zelden wordt de proefballon, bij gebleken weerstand, zelf doorgeprikt. Het wordt ineens een ‘ballonnetje’, vergezeld met de opmerking dat het maar een ‘ideetje’ was. De meeste taal die Dijkhoff uitslaat klinkt - en ruikt - als een scheet in het donker. Een natte wind, daar houden ze van bij de VVD. Niet voor niets is de definitie van een proefballon: ‘kleine ballon, opgelaten om de richting en kracht van de wind te leren kennen’. Vandaar dat Klaas zijn achterban uitnodigde om hetzelfde te doen.



Typische VVD-humor: letterlijk proefballonnen oplaten, waarbij partijleden hun eigen opgelaten ‘ideetje’ op een kaartje mochten schrijven. Vijfhonderd ballonnen werden buiten door Klaas met een druk op de knop losgelaten, nadat hij binnen met droge ogen had beweerd dat de VVD de groenste partij van het land is. Niet zo vreemd dat milieuactivisten hier kwaad om zijn. Toon Hermans zong: ‘Een ballonnetje, dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon’. Wel, dat ballonnetje waar Toon vijftig jaar geleden over zong, hangt nu nog steeds ergens weg te rotten. Samen met die vijfhonderd van de VVD. Natuurlijk mag je niets anders verwachten van een partij die als energieplan voor de toekomst oppert om nog veel meer radioactief afval te produceren. Stuitend blijft het wel.



