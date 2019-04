De metamorfose van het Openbaar Vervoer Museum: ‘Een nieuw stuk expositie waar we erg trots op zijn’

Wat is er allemaal gebeurd?

,,We hebben de expositie een grote metamorfose gegeven. Je maakt als bezoeker een reis door de tijd van het openbaar vervoer en de geschiedenis daarvan in onze regio. Dat doe je aan de hand van trams die hier staan. Ook kon je vroeger al lopen in de remise, maar nu is deze echt onderdeel geworden van de 'experience'. Er is meer te doen en te zien.”



Wat is de grootste verandering?

,,We hebben een mooie modelbaan gekregen die een echt stukje van lijn 11 in Den Haag uitbeeldt. Het is een nieuw stuk expositie waar we erg trots op zijn.”



Waarom de vernieuwingen?

,,Tot nu toe lag de focus op het laten rijden van oude trams door de stad. We zeiden altijd: ons museum rijdt op straat. Dat was ook zo, is nog steeds zo. We kwamen tot de conclusie dat we meer te vertellen hebben en spullen om te laten zien. Het is zonde om die te verstoppen.''