De misdaad is al georganiseerd, nu de politie nog

De grootscheepse politie-inval in 35 spookwoningen in onze regio eerder deze week krijgt een bijzonder staartje: een hoge politiemedewerker is tijdens de invallen opgepakt. Deze afloop is even onthutsend als gekmakend voor de politie; voor de zoveelste keer blijkt een mol zich in het eigen apparaat te hebben genesteld, die informatie doorspeelt naar criminelen.