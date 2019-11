De Mos: Bij gekozen burgemeesterschap had ik het in Den Haag met twee vingers in mijn neus gehaald

De Mos is sinds donderdag 7 november weer raadslid en fractievoorzitter van zijn partij. Hij werd in het stadhuis beëdigd. Hij liet weten dat met een dubbel gevoel te doen. ,,Ik heb er veel zin in, maar het is vreemd. Ik had mijn werk als wethouder natuurlijk dolgraag willen afmaken.”



Het raadslid wordt - samen met voormalig wethouder Rachid Guernaoui - verdacht van corruptie. De twee dienden beiden eerder hun ontslag als wethouder in. Raadslid Damiën Zeller maakte plaats voor De Mos, zodat hij vorige week weer kon terugkeren in de lokale politiek.