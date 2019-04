De Mos: 'Den Haag zit vast aan de verlichte reclamezuilen in de stad'

Wethouder Richard de Mos (economie en binnenstad) was er gisteren in het stadhuis glashelder in: De contracten met JCDecaux om 25 zogeheten mupi's in de binnenstad te plaatsen zijn getekend. Contractbreuk zou Den Haag volgens hem een schadeclaim van tientallen miljoenen euro's opleveren. De stad kan er niet meer onderuit, schetste hij.



De digitale reclameschermen blijven acht jaar op bekende plekken in de stad staan. ,,Er is een deal gemaakt'', zei De Mos. ,,Ik ga geen gat in de begroting slaan.‘’



De verlichte reclamezuilen, die vooral in de historische binnenstad staan en komen, leveren óók geld in het laatje van de gemeente op: zeven ton per jaar, spiegelde hij voor. ,,Juist met dat geld kunnen we mooie dingen doen voor de stad. Straten opknappen en groen plaatsen.’’