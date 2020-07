De Mos: ‘Dit lijkt een complot, een bewuste politieke karaktermoord’

Haagse antiekhan­de­laar (69) vrijgespro­ken van heling postzegels

15:30 Een Haagse antiekhandelaar (69) is door de Haagse rechtbank vrijgesproken van heling van gestolen zeldzame postzegels. Die postzegels uit de 19de eeuw waren afkomstig van een gewapende woningoverval in Brussel in maart 2017.