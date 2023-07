De Mos dronk een biertje en zong een liedje na val coalitie, want zijn ultieme doel komt weer dichterbij

VVD trekt stekker uit Haagse coalitie om Richard de Mos, wethouders stappen per direct op

De Haagse coalitie is geklapt. De VVD brak donderdagavond met de andere ‘regerende’ partijen in Den Haag. De liberalen konden het niet verkroppen dat twee coalitiegenoten niet serieus met de partij van Richard de Mos willen praten over deelname aan het stadsbestuur. VVD-wethouders Anne Mulder en Kavita Parbhudayal stappen per direct op.