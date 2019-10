De Mos eist stukken OM: ‘Ik heb niks in mijn zak gestopt’

,,Er is kennelijk een verdenking, die hebben we niet kunnen toetsen. We willen het graag weten”, zegt Caroline de Sitter die De Mos bijstaat. De Mos heeft zichzelf ‘niet verrijkt’ en heeft ‘naar eer en weten gehandeld’, zo herhaalt hij via de advocaat: ,,Als je van jezelf weet: ik heb niks in mijn zak gestopt, ik heb mezelf niet verrijkt, dan weet je dat zeker. Het onderzoek moet zorgvuldig gebeuren, maar we vertrouwen erop dat het dan bevestigd wordt”, zegt De Sitter.