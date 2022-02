De Mos en co gaan aan kop in de peiling, maar achter de lokale partij schuilt een progressieve meerderheid

Haagse peiling: welke partij staat op polepositi­on voor de verkie­zings­ra­ce in Den Haag?

Is het Hart voor Den Haag of toch VVD of D66? Welke partij staat in Den Haag op poleposition, nu de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart van start is gegaan? Dat wordt vanmiddag rond 15.30 uur duidelijk als de gemeente Den Haag haar eerste peiling naar buiten brengt.

8 februari